A maior catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul deixou rastro de estragos na maior parte dos municípios gaúchos. O Serviço Geológico do Brasil (SGB) divulgou nesta semana os resultados das avaliações técnicas em cidades afetadas pelas chuvas intensas, que, além inundações históricas, causaram processos geológicos como deslizamentos de terra e rachaduras no solo.