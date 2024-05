A prefeitura de Pelotas reforça a necessidade de evacuação das áreas com risco de inundação no município (confira acima), principalmente nos balneários Valverde e Santo Antônio, locais que a água já está atingindo. Um comunicado sobre estas duas localidades foi feito na noite desta quinta-feira (9). A orientação é para que os moradores destes locais deixem as residências imediatamente e busquem locais seguros.