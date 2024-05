Demorou seis dias, mas finalmente o sol deu as caras em Candelária, no Vale do Rio Pardo. O tempo aberto foi a deixa para muitas famílias que tiveram as casas invadidas pelas águas darem início a algum tipo de limpeza, vencendo metros de lama que tomam conta dos imóveis e ruas, onde o desafio é caminhar sem atolar.



Na Prainha, às margens do Rio Pardo, casas desabaram. Moradores relatam o assombro ao perceber, até, uma mudança na configuração do Rio Pardo.



— Parece até o Rio Jacuí, olha a largura dele - disse um morador da Prainha, cuja casa de dois pisos foi invadida pela água, que alcançou 30 centímetros acima do primeiro andar.



Até a última terça-feira (30), a Prainha era um balneário que servia como refúgio de lazer para os candelarienses, com margens formadas por pequenas pedras. Porém, tudo isso mudou. O lodo, as árvores arrancadas e os detritos redesenharam o curso do rio.