Até é possível chegar a Porto Alegre desde o coração do Rio Grande do Sul, mas a que custo? Duas equipes de reportagem de GZH gastaram três vezes mais tempo do que o normal para percorrer, com dificuldade, um trajeto que costuma ser feito sem sobressaltos: da confluência dos vales do Rio Pardo e Taquari até a Capital. A via-crúcis inclui driblar transtornos diversos (por alagamento, desmoronamento ou desvios recomendados pelas polícias), enfrentar congestionamentos de tráfego intensos e trechos em que só veículos de uma pista podem avançar por vez (sistema pare e siga).