A prefeitura de Porto Alegre informou que 67 bairros da Capital foram afetados pela inoperância de quatro das seis estações de tratamento do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Conforme o site do órgão, a Capital conta com 81 bairros, assim, 82,7% da cidade está sem abastecimento ou com baixa pressão de água.