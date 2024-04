Após quase um mês de falta de luz em parte da zona rural de Arroio Grande, no Sul do RS, o juiz Gabriel Hernandez Mello, da Vara Judicial da Comarca da cidade, determinou nesta quarta-feira (17) que a CEEE Equatorial pague uma multa de R$ 45 mil. Na ordem, o magistrado acusa três dias de descumprimento de uma decisão liminar que havia fixado prazo até domingo (14) para o restabelecimento de energia elétrica no município.