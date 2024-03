O Tribunal Regional Federal da 6ª Região, sediado em Belo Horizonte (MG), determinou, nesta quarta-feira (13), a suspensão do processo aberto contra o ex-presidente da mineradora Vale Fabio Schvartsman. O caso envolve o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 2019.