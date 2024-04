Começa neste sábado (30) a atuação da São José, empresa que vai administrar as linhas de ônibus intermunicipais no Litoral Norte que antes estavam sob responsabilidade da Torrescar. Ao informar que deixaria a gestão das linhas, a Torrescar alegou dificuldades financeiras em razão do desequilíbrio gerado pela redução da demanda de passageiros e elevação dos custos de operação.