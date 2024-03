Duas empresas apresentaram proposta para a Metroplan visando administrar as 19 linhas de ônibus intermunicipais sob responsabilidade da empresa Torrescar que, por motivos financeiros, deixarão de operar no final do mês de março em cinco cidades do Litoral Norte. A análise iniciou na segunda-feira (18) e deve ser concluída na próxima sexta-feira (22) quando será encaminhada para o Conselho Estadual de Transporte Metropolitano para homologação.