O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou a ocorrência de um terremoto de magnitude 6,6 no município amazonense de Ipixuna, no Amazonas às 18h31min do sábado (20) — o maior já registrado no Brasil. O epicentro está nas proximidades da fronteira com o Acre, e foi sentido na cidade acreana de Tarauacá, segundo o portal g1. Não há registros de danos causados pelo sismo, que teve profundidade de 614,5 km, o que permite a dissipação da energia. Segundo os geólogos, um tremor nessa profundidade dificilmente é sentido pela população.