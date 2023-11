Oitenta e duas famílias precisaram sair de suas residências após a chuva que atingiu o município de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, durante o final de semana. Quinze delas estão abrigadas na Associação Gaditas, no bairro Carlos Wilkens, enquanto as demais foram para casas de amigos e familiares. A maioria dos atingidos reside no bairro Meu Rincão.