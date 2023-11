Um policial militar foi baleado nesta terça-feira, 7, durante manifestação de moradores sem energia elétrica na avenida Giovanni Gronchi, na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a bala atravessou a perna do PM, que foi levado a um hospital para atendimento médico. Não foi informado o seu estado de saúde.