Um idoso de 77 anos foi morto por um policial militar dentro do 50º Distrito Policial (Itaim Paulista), na zona leste de São Paulo, na noite dessa segunda-feira, 6. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, o homem foi baleado após ameaçar os policiais com uma faca e de ter resistido à abordagem. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.