A distribuidora de energia elétrica que atende a região metropolitana de São Paulo deixou de ser a Eletropaulo em meados de 2018, quando foi comprada pelo grupo italiano Enel. Desde essa privatização, a Enel SP melhorou no ranking de continuidade de serviço, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mas ainda está longe das primeiras posições entre as empresas do setor.