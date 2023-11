O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou nesta terça-feira, 7, que foram abertos processos de fiscalização, por empresa, para apuração de responsabilidade, procedimentos de recomposição do serviço e aplicação de eventuais sanções pela falta de energia no Estado de São Paulo nos últimos dias. Segundo ele, o regulador irá atuar de forma rigorosa para que sejam cumpridos as regras previstas nos contratos de concessões de distribuição e regulamentações do setor elétrico.