A série de imagens sobre a Fazenda Coqueiros do fotógrafo Tadeu Vilani venceu o Concurso Latino-americano de Fotografia Documental. No início dos anos 2000, Vilani acompanhou os conflitos entre membros do MST e policiais militares na propriedade da região norte do Estado que estava ocupada por manifestantes que reivindicavam reforma agrária no Brasil.