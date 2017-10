A família que morreu em um acidente ocorrido no sábado (21) na BR-386, em Triunfo, está sendo velada neste domingo (22) na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Oeste, em Sapiranga. O enterro está previsto para o final da tarde no Cemitério do Bom Fim.

Manoel Pedro Cardoso de Vargas, 24 anos, sua esposa Francieli Rosa Capeletti de Vargas, 25, e os dois filhos do casal, Pedro Capeletti de Vargas, quatro, e Tiago Capeletti de Vargas, de apenas nove meses estavam em um Ford Focus que teria aquaplanado no quilômetro 405, da BR-386, e invadido a pista contrária. Uma carreta bitrem Volvo, com placas de Horizontina, que vinha no sentido contrário acabou colidindo frontalmente com o automóvel, que ficou destruído. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no horário do acidente chovia forte no trecho.