Randoncorp prepara colaboradores para futuro da inovação Alex Battistel / Reprodução

A Inteligência Artificial (IA) está transformando o mundo em diversos aspectos – e no ambiente corporativo não é diferente. Empresas utilizam a tecnologia para otimizar processos, melhorar a tomada de decisões e impulsionar a eficiência operacional. De assistentes virtuais a modelos preditivos para gestão financeira, a IA já é aplicada em diversas áreas, como no atendimento ao cliente, na automação de tarefas repetitivas e na análise de grandes volumes de dados.

No Brasil, a adoção ainda avança de forma gradual: apenas uma em cada cinco empresas faz uso da tecnologia em suas operações diárias, segundo a pesquisa Panorama de Gestão Fiscal e Financeira 2025, conduzida pela Qive em parceria com a Endeavor. Apesar desse cenário, algumas companhias estão na vanguarda da inovação, como a Randoncorp, multinacional brasileira referência em soluções para transporte e mobilidade, que aposta na IA para otimizar e expandir sua atuação.

– A Randoncorp se antecipou ao tema e, desde 2020, desenvolve estudos e projetos nessa frente. Evoluímos nessa jornada nos últimos anos e, em 2024, lançamos o Brain, programa que integra e conecta ações e iniciativas da companhia voltadas à Inteligência Artificial, considerando governança, competitividade dos negócios e proteção de informações – explica o ChiefTechnology Innovation Officer (CTIO) da Randoncorp, César Ferreira.

Na prática

A jornada da Randoncorp em IA tem o intuito de ser democrática e sustentável, a partir dos pilares de Pessoas, Processos e Tecnologias – exatamente nesta ordem. A proposta é empoderar os funcionários no processo de transformação digital para que não tenham receios de incorporar novas tecnologias no cotidiano e, sim, as usem como aliadas em suas tarefas e em seu dia a dia, dentro e fora do trabalho.

A Academia Digital, por exemplo, é um espaço de aprendizado voltado ao letramento digital e à capacitação de equipes para o uso da Inteligência Artificial nos negócios. Com trilhas personalizadas de conhecimento, a iniciativa já qualificou mais de 130 colaboradores e segue expandindo seu impacto.

Além dessa iniciativa, a Randoncorp tem investido em diversas frentes para integrar a IA ao seu ecossistema, potencializando inteligência de mercado, eficiência produtiva e soluções inovadoras. Projetos voltados à otimização de processos, predição de demanda, automação de análises e melhoria na tomada de decisão fazem parte desse movimento contínuo de transformação.

Uma das ações recentes da companhia, inclusive, é o Projeto de Predição de Demandas e Inteligência de Mercado, que visa apoiar a análise de mercado por meio do uso de Inteligência Artificial. A solução está sendo utilizada para o planejamento de vendas e operações, com o objetivo de atender as necessidades dos clientes de forma mais assertiva e fortalecer a imagem da empresa.

– É uma iniciativa inédita dentro da companhia, que nasceu na Randon, mas tem potencial para ser aplicada em outras empresas da Randoncorp, já que o compartilhamento e a troca de experiências são princípios do programa Brain. Estamos com uma expectativa muito positiva, tanto em relação à aplicação da IA quanto ao impacto que ela trará para o desenvolvimento da área de inteligência de mercado – comenta Claudia Prantz Bettiato, analista de inteligência de mercado da Randon.

De olho no futuro

A jornada da Randoncorp com IA não se limita a ganhos operacionais. O compromisso do grupo é com uma gestão humanizada da tecnologia, para que a digitalização seja uma ferramenta de crescimento de equipes e negócios.