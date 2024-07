Diagnosticada com tumor na coluna quatro dias antes de sua estreia em Paris, a esgrimista brasileira Nathalie Moellhausen passará por cirurgia na França na terça (30). No domingo (28), em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, ainda incrédula com o que viveu, a esgrimista, com a voz embargada, desabafoi: