Com a goleira Lorena, do Grêmio, na lista, o técnico Arthur Elias anunciou a convocação da Seleção Feminina para os Jogos Olímpicos de Paris. Serão 18 atletas que representarão o país no torneio, que começa em 25 de julho. Outras quatro jogadoras ficarão como suplentes e seis foram convidadas para o período de treinos.