Marcos Rocha volta a treinar, mas sofre nova lesão e segue como baixa no Palmeiras

Ainda não será desta vez que o técnico Abel Ferreira voltará a contar com Marcos Rocha. O lateral-direito, que se recuperou recentemente de uma lesão, sofreu um novo problema físico e será desfalque na partida do Palmeiras contra o Internacional, nesta quarta, pela quarta rodada do Brasileirão.

O experiente jogador estava recuperado de uma lesão na coxa esquerda e foi para o treino desta terça, quando apresentou um outro problema físico: um edema na panturrilha esquerda. De acordo com informações do clube, o atleta de 36 anos seguiu um "cronograma individualizado" nesta terça.

Marcos Rocha chegou a ser relacionado pelo treinador e estava no banco de reservas no clássico com o Corinthians, no sábado, no Allianz Parque. Não foi para o jogo, apesar de apresentar boa condição física. Nesta terça, porém, a situação mudou. O time não apresentou um estimativa de tempo para sua recuperação.

Trata-se de mais uma baixa para Abel Ferreira, mais uma na defesa. O treinador já não poderia contar com o zagueiro Murilo, com uma lesão muscular. O provável time do Palmeiras para esta quarta deve ter: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

RENOVAÇÕES

A direção do clube anunciou as renovações dos contratos do zagueiro Benedetti e do atacante Thalys. Os dois jogadores, ambos crias da base alviverde, assinaram contrato até dezembro de 2029.

"Fico muito feliz porque nós que subimos agora da base estamos tendo um reconhecimento e estamos cada vez mais nos preparando para desfrutar de tudo. Vamos em busca de mais jogos e títulos, se Deus quiser. Minha família também ficou muito feliz porque desde pequeno eu sou palmeirense, então é uma segurança para todos nós. Se Deus quiser, ainda temos muito pela frente", disse Benedetti, de 18 anos, com seis jogos disputados pelo clube.