Empresário de Veiga diz ter promessa do Palmeiras para vender jogador em julho

Um dos principais nomes do Palmeiras nos últimos anos, Raphael Veiga continua como titular absoluto no meio-campo de Abel Ferreira e recebe sondagens do futebol europeu acerca de uma possível transferência nesta temporada. Segundo André Cury, empresário do jogador, o clube alviverde "prometeu" negociá-lo a partir de julho, após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

"Os times da Europa gostam muito dele. Inter de Milão, Milan... A gente tem uma promessa do Palmeiras para vendê-lo já em julho. Mas eu não sei se vão cumprir", afirmou o empresário, ao UOL. "Ele gosta muito do Palmeiras. A filha dele, o vô. E isso ajuda."

Veiga chegou ao Palmeiras em 2017, depois de ser revelado pelo Coritiba. Em sua primeira temporada, teve poucas oportunidades e foi emprestado ao Athletico-PR no ano seguinte. Estava entre os atletas na lista de negociáveis do Palmeiras, até a chegada de Vanderlei Luxemburgo para o comando técnico, na temporada de 2020.

O treinador pediu pela permanência de Veiga, que passou a ganhar mais oportunidades no time titular - inclusive na final do Campeonato Paulista daquela temporada, contra o Corinthians - e teve um salto de qualidade com a chegada de Abel Ferreira. No clube, o meia soma 335 jogos, com 103 gols marcados.

Cury, que também trabalha com Yuri Alberto, do Corinthians, e tentar levar o camisa 9 à Europa, conta que o desejo de Veiga em disputar uma Copa do Mundo pode fazer com que ele permaneça no Palmeiras após o Mundial de Clubes. Mesmo que haja esse acordo para negociá-lo à Europa.

"Ele recebe proposta toda janela. O Palmeiras sabe a importância do Raphael, sempre faz renovação e segura. Promete que vai deixá-lo sair na próxima janela e acaba não deixando", contou o empresário. Desde 2020, quando conquistou seu primeiro título com a camisa alviverde, Veiga coleciona diversos troféus: conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro, duas Libertadores, quatro Campeonatos Paulistas, além de Copa do Brasil, Supercopa e Recopa Sul-Americana.