Comitê Olímpico Internacional confirma a presença do boxe nos Jogos de Los Angeles-2028

Em uma votação com a mão levantada na 144ª sessão do COI, reunida em Costa Navarino (Grécia) para definir nesta quinta-feira o novo presidente da instituição, foi aprovada por unanimidade a recomendação apresentada na segunda-feira pela comissão executiva da entidade.

"Tomamos uma verdadeira decisão, a de incluir o boxe no programa dos Jogos de Los Angeles", declarou Thomas Bach, que em junho deixará a presidência do COI após 12 anos à frente do Comitê.

A presença do boxe, herdeiro do pancrácio da Grécia antiga e que está no programa olímpico desde os primeiros Jogos da era moderna em Atenas-1896, era uma incógnita devido ao prolongado conflito do COI com a Associação Internacional de Boxe (IBA), que não era reconhecida como a entidade do boxe olímpico desde 2019 por seus problemas de governança e sua dependência financeira da Gazprom, a gigante energética russa.