Barcelona vira contra o Atlético de Madrid com gols nos acréscimos e volta a liderar o Espanhol

O Barcelona esteve perto de sofrer sua primeira derrota em 2025 neste domingo, mas conseguiu virar contra o Atlético de Madrid após estar perdendo por 2 a 0 pelo Campeonato Espanhol. O gol da virada, de Lamine Yamal, saiu aos 47 minutos do segundo tempo. Ferran Torres ainda fez o quarto aos 53 e selou o triunfo por 4 a 2.

Com a sétima vitórias seguida, o time do técnico Hansi Flick chegou aos 60 pontos no campeonato. O Real Madrid tem a mesma pontuação, mas com um jogo a mais. Com sua primeira derrota em casa no Espanhol, o Atlético estacionou nos 56 pontos.

Desgastado pela dura batalha contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões na quarta-feira, o Atlético de Madrid tinha uma proposta clara: se posicionar solidamente na defesa e arquitetar contra-ataques para surpreender o rival. E foi justamente assim que saiu o gol de Julian Alvarez, aos 45 minutos do primeiro tempo.

Griezmann recebeu pelo lado esquerdo e faz um lançamento cirúrgico para Giuliano Simeone na segunda trave. Ele faz o cruzamento de primeira para o Alvarez, que quase passou da bola, mas conseguiu tocar de direita e abrir o placar.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto. E o Atlético chegou ao segundo gol aos 25 minutos aproveitando falha de marcação do Barcelona. Gallagher foi acionado com liberdade pelo lado esquerdo, avançou e cruzou para Sorloth, livre na área, marcar. Os jogadores do Barcelona reclamaram de uma mão na bola na origem do lance, mas o gol foi validado.

Os visitantes conseguiram diminuir no reinício do jogo. Lewandowski recebeu passe de Inigo Matinez dentro da área, matou no peito e bateu cruzado no canto esquerdo de Oblak. Foi o 22º gol do atacante do Barcelona no Espanhol. Ele lidera a lista de artilheiros do campeonato.

O empate saiu aos 33 minutos. Após levantamento de Raphinha, Ferran Torres aproveitou espaço deixado pela zaga do Atlético e marcou de cabeça. Yamal conseguiu a virada com uma finalização de fora da área, que desviou na zaga e tirou o goleiro Oblak do lance.

Dono do melhor ataque do campeonato, o Barcelona ainda teve tempo para marcar o quarto gol na melhor defesa do Espanhol. Ferran Torres finalizou da entrada da área no canto esquerdo de Oblak e marcou seu segundo gol na partida.