Athletic Bilbao vence Sevilla e se consolida na zona da Champions

Yeray Álvarez (C) fez o gol do Athletic. @AthleticClub / Divulgação

O Athletic Bilbao venceu neste domingo (16) o Sevilla por 1 a 0, no estádio Sánchez Pijuán, num jogo da 29ª rodada do Campeonato Espanhol, e se consolidou assim na quarta posição, enquanto a equipe sevilhana permanece no nono lugar e se afasta das posições europeias.

Um gol de Yeray Álvarez, aos 39 minutos do segundo tempo, deu a vitória aos bascos, que já somam 52 pontos, quatro atrás do Atlético de Madrid, terceiro , que enfrenta o Barcelona neste domingo.

Mais cedo, o Betis venceu o Leganés, de virada, por 3 a 2 no estádio Butarque, após estar perdendo por 2 a 0 no segundo tempo, e assim entrou na briga pelo quinto lugar.

Com esta vitória, o Betis soma agora 44 pontos e alcança o Villarreal, quinto, que perdeu no sábado por 2 a 1 para o Real Madrid e está agora a oito pontos do Athletic, quarto colocado.

O quinto lugar pode dar a oportunidade de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões, já que a Uefa reserva um lugar adicional na sua principal competição de clubes aos dois campeonatos com melhores resultados em competições continentais.

Uma dobradinha de Dani Raba, aos 29 e 44 do primeiro tempo, colocou o Leganés na frente, mas no segundo tempo, Isco, aos 19 converteu um pênalti para o Betis, o franco-congolês Cedric Bakambu empatou aos 33 e o colombiano Cucho Hernández marcou o gol da vitória aos 37 minutos.

A equipe de Manuel Pellegrini conseguiu somar cinco vitórias consecutivas no campeonato nacional pela primeira vez nesta temporada.

Também neste domingo o Rayo Vallecano empatou em 2 a 2 com a Real Sociedad em Vallecas. Martin Zubimendi colocou a equipe de San Sebastian na frente logo aos 3 minutos do primeiro tempo, mas na etapa final, o argentino Óscar Trejo aos 13 e Pedro Díaz aos 27, viraram o placar a favor do Rayo. O empate veio com o gol de Arkaitz Mariezkurrena aos 34.

Em Pamplona, o Getafe venceu por 2 a 1 o Osasuna. O kosovar Ante Budimir abriu o placar de pênalti, no último minuto da primeira etapa, mas uma dobradinha de Ramón Terrats, no segundo tempo, aos 10 e 25 minutos, deu a vitória ao time madrilenho.