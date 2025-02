Segunda etapa da WSL começa com 13 brasileiros na disputa em Abu Dhabi

Tatiana Weston-Webb busca o inédito troféu no feminino. Ben Thouard / AFP

Abu Dhabi recebe a partir da madrugada desta sexta-feira (14) a segunda etapa do circuito mundial de surfe. A capital dos Emirados Árabes Unidos entrou pela primeira vez no caminho da World Surf League (WSL), principal entidade da modalidade.

Serão 11 representantes do país no masculino: Filipe Toledo, Italo Ferreira, João Chianca, os irmãos Samuel e Miguel Pupo, Deivid Silva, Alejo Muniz, Ian Gouveia, Yago Dora, Edgar Groggia e Mateus Herdy. Tatiana Weston-Webb e Luana Silva buscam o inédito troféu no feminino.

Há pouco mais de uma semana, a primeira etapa do circuito foi realizada nas águas de Pipeline, no Havaí. Na ocasião, o havaiano Barron Mamiya ficou com o título no masculino, enquanto Tyler Wright, australiana, conquistou no feminino.

O campeonato será realizado em apenas três dias no Oriente Médio em uma piscina de ondas. Assim, o formato é um pouco diferente do que o tradicional.

Masculino

Na primeira fase, serão 12 baterias com três atletas na água, totalizando 36 surfistas no masculino. Os 12 vencedores irão diretamente para as oitavas de final. Nessa bateria de abertura, cada surfista pegará quatro ondas, duas para a direita e duas para a esquerda. O somatório da melhor onda para cada lado será calculado.

Os atletas que ficarem em segundo e terceiro vão à repescagem. Nesta fase serão apenas duas ondas para cada surfista, uma para cada lado, e só a melhor nota conta.

Destes 24 atletas, apenas quatro avançam na competição. Após o afunilamento, os 16 classificados disputam as oitavas de final com a dinâmica anterior, de quatro ondas novamente, duas para cada lado. O mesmo vale para quartas, semi e final.

Feminino

No feminino, o formato é o mesmo, porém com número diferente de participantes. As 18 surfistas disputam a primeira fase. As seis melhores avançam direto às quartas de final. As outras 12 disputam a sessão noturna por duas vagas em aberto. Desta fase em diante a competição segue igualmente em ambos os gêneros.

As baterias femininas

Brisa Hennessy (CRC) vs. Lakey Peterson (EUA) vs. Bella Kenworthy (EUA)

Caroline Marks (EUA) vs. Isabella Nichols (AUS) vs. Luana Silva (BRA)

Caitlin Simmers (EUA) vs. Bettylou Sakura Johnson (HAW) vs. Macy Callaghan (AUS)

Molly Picklum (AUS) vs. Johanne Defay (FRA) vs. Vahine Fierro (FRA)

Tatiana Weston-Webb (BRA ) vs. Gabriela Bryan (HAW) vs. Sally Fitzgibbons (AUS)

) vs. Gabriela Bryan (HAW) vs. Sally Fitzgibbons (AUS) Tyler Wright (AUS) vs. Sawyer Lindblad (EUA) vs. Erin Brooks (CAN)

As baterias masculinas