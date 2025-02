Paixão pelo Brasil motivou Braithwaite a aceitar o convite para atuar no Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Memphis Depay no Corinthians. Martin Braithwaite no Grêmio. Dois nomes que brilharam no futebol europeu e atualmente atuam no brasileiro exemplificam um novo fenômeno no mundo da bola.

Entre os elencos dos 40 clubes das Séries A e B do Brasileirão, atualmente há 12 atletas do Velho Continente. Destaque para os portugueses. São seis no total. Os laterais Cedric Soares, recém contratado pelo São Paulo, e Rafael Ramos, do Ceará, os zagueiros Tobias Figueiredo, do Fortaleza, e João Silva, do Sport, além do meia Josué Pesqueira, do Coritiba, e do centroavante Gonzalo Paciência, do Sport.

Há ainda o suíço Maxime Dominguez, do Vasco, que é parceiro de Dimitri Payet, meia francês. Depay é companheiro de Héctor Hernández, centroavante espanhol. Braithwaite acaba de ganhar a companhia de Francis Amuzu, atacante belga.

Qual o segredo do futebol do Brasil para atrair cada vez mais jogadores como esses? Eis o tema do Deu Liga desta quinta-feira (13). Acompanhe abaixo.

