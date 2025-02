PSG goleia o Brest e larga em vantagem nos playoffs da Champions League

Com gols de Dembelé, duas vezes, e Vitinha, o PSG fez 3 a 0 no Brest Estádio de Roudourou , em Guingamp, nesta terça-feira (11), e largou em vantagem nos playoffs da Champions League.

O resultado foi construído ainda no primeiro tempo. Aos 17 minutos, o volante Lees-Melou bloqueou uma finalização dentro da área com o braço direito. Com auxílio do VAR, a arbitragem marcou pênalti para o PSG.