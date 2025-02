Orlando Luz comemora boa fase e projeta Rio Open: "Quem sabe a gente não leva o caneco" 

Orlandinho estreia ao lado de Felipe Meligeni na chave de duplas. João Praetzel / Agência RBS

Orlando Luz vem em uma das suas melhores fases na carreira. Em julho de 2024, conquistou seu primeiro título a nível ATP em duplas. No começo de fevereiro, atingiu seu melhor ranking de duplas (60º). Atualmente é o número 62.

Agora, chega ao Rio de Janeiro para disputar o Rio Open ao lado de Felipe Meligeni. A dupla brasileira estreia contra Robert Galloway, norte-americano, e Ariel Behar, uruguaio, cabeças de chave número 2.

— Muito feliz de ver o tênis assim. Estou com um ranking ótimo. Conquistei meu primeiro ATP. Ganhei minha primeira rodada de Grand Slam. Estou consolidando o ranking nesses maiores torneios. Espero que o Rio Open seja mais um degrau aí. Quem sabe a gente não leva o caneco também deixando o Brasil de novo no topo — disse o tenista em entrevista exclusiva à Zero Hora.

O momento do tênis brasileiro é puxado principalmente pela fase vivida por João Fonseca. Brasileiro com a melhor colocação no ranking da ATP, o carioca de 18 anos foi elogiado por Orlandinho.

— João é um menino incrível, tenho a sorte de ter um contato muito grande com ele e com a equipe. Merecem demais o que estão vivendo. Todos os dias que a gente troca uma ideia ou se vê, vejo o porquê que ele tá lá no topo. Ele tem muito talento, trabalha muito duro, então só temos a ganhar com o João nesse momento.

Com a boa fase, a torcida deve comparecer com ainda mais força ao Jockey Brasileiro nesta próxima semana. E o duplista gaúcho conta com o apoio dos torcedores para vencer os estrangeiros.