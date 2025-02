Norris diz estar pronto para encarar Verstappen na F-1 em 2025: 'Vou ser um piloto inteligente'

Ao lado de Oscar Piastri, Norris apresentou resultados que levaram a MacLaren a alcançar o seu primeiro campeonato de construtores em 26 anos. Por conta desse histórico, Andrea Stella, chefe da escuderia, mostrou estar confiante em uma briga direta do britânico com Verstappen.

Ao contrário do ano passado, quando a McLaren teve um início desanimador, este ano as perspectivas são diferentes. Norris se mostrou satisfeito com os primeiros testes do MCL-39, novo modelo da equipe.