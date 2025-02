Com 2 de Kolo Muani, Juventus goleia Empoli no Campeonato Italiano

O jogo começou da pior maneira para os 'bianconeri', que logo aos quatro minutos saíram atrás no placar com o zagueiro Mattia De Siglio (ex-Juve) marcando de cabeça para o Empoli.

A sorte sorriu novamente para o atacante francês três minutos depois, quando desviou para as redes um chute do companheiro Timonthy Weah (64').

Com o Empoli jogando com um a menos pela expulsão do meia Youssef Maleh (84'), o time de Turim matou o jogo com os gols de Dusan Vlahovic (90') e Francisco Conceição (90'+2).