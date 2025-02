Casares defende venda de jovens do São Paulo ao Porto: 'Teriam mais minutagem hoje?'

Presidente do São Paulo, Júlio Casares defendeu a saída de William Gomes e de Moreira, garotos da base que foram negociados com o Porto por valores considerados baixos pela torcida tricolor. De 18 e 20 anos, respectivamente, o atacante e o lateral-direito foram negociados em acordo que foi fechado na última semana.

"Eu não tenho culpa de ter assumido um clube com tantas demandas financeiras que nos trazem necessidades. Agora, no caso do William e do Moreira, qual a certeza de que eles teriam mais minutagem no time de hoje. Tudo é conversado com o técnico. Esses dez (milhões) de euros iam cair mais. Foi uma venda possível, oportuna e necessária", disse.