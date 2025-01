Super Bowl 2025: veja os valores dos ingressos para a decisão da NFL

Superdome, em Nova Orleans, receberá o SUper Bowl LIX. Michael DeMocker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O principal jogo da NFL também é um dos maiores eventos esportivos do planeta. O Super Bowl LIX, que será disputado no dia 9 de fevereiro, no Caesars Superdome, em Nova Orleans, terá o duelo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles e, para quem deseja assistir in loco, os preços são bem elevados.

O estádio da grande decisão tem capacidade para 83 mil torcedores. As entradas são divididas para os torcedores de cada time, igualmente, para o público em geral e para patrocinadores, que fazem promoções e distribuem da forma que preferirem.

Para o Super Bowl 2025, os ingressos mais baratos estão sendo encontrados por US$ 4.800 (cerca de R$ 28 mil, na cotação atual), enquanto há setores por US$ 17.300 (mais de R$ 100 mil), de acordo com o site oficial de vendas Ticketmaster.