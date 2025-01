Rennes de Sampaoli perde fora de casa para o Nice 

O Nice , que ficou reduzido a dez jogadores na reta final da partida, venceu o Rennes do técnico argentino Jorge Sampaoli por 3 a 2 nesta sexta-feira (3), na abertura da 16ª rodada do Campeonato Francês.

Este revés deixa o Rennes na 12ª posição, com 17 pontos , longe dos objetivos traçados no início da temporada.

Os gols do Nice foram marcados no primeiro tempo. Evann Guessand, aos 12 minutos, Sofiane Diop aos 34 e Gaëtan Laborde aos 50 minutos, enquanto Arnaud Kalimuendo aos 27 do primeiro e Adrien Truffert, aos quatro so segundo tempo, fizeram os gols do Rennes.