Neymar vai jogar com ex-gremistas e carrasco de última decisão pelo Santos

Neymar voltará a jogar pelo Santos após quase 12 anos. Ricardo Saibun / Santos

Neymar chegará ao Santos em um cenário bem diferente do que deixou o clube na metade de 2013. A equipe passou por momentos ruins e vem de um acesso recente à elite do Brasileirão. Entre os jogadores do atual elenco santista, destaque para ex-jogadores do Grêmio e para um velho conhecido que foi carrasco no último Paulistão que disputou.

Guilherme, Soteldo e Thaciano já vestiram a camisa do Tricolor e fazem parte do grupo do Santos. Com a chegada de Neymar, os três serão mais coadjuvantes, mas precisarão dar o apoio necessário para o craque voltar a brilhar no futebol brasileiro.

Quando deixou o Brasil em 2013, o jovem promissor já havia encantado o Brasil com grandes jogadas e títulos conquistados. Porém, a última decisão disputada por Neymar no Santos foi o Paulistão 2013, contra o Corinthians, do zagueiro Gil, o qual está no Santos atualmente.

Foram três jogos disputados entre as equipes na competição e o Santos não venceu nenhum. Mais do que isso, Neymar foi anulado pela defesa corintiana e passou em branco em todos os duelos. Na primeira fase, um 0 a 0. Depois, os times se reencontraram na final, valendo o tetracampeonato consecutivo para o Santos.