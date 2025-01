Gaúcha vence 53º Campeonato Brasileiro de Optimist na categoria feminina 

Uma Creixell venceu na categoria feminina. Gustavo Creixell / Arquivo Pessoal

A gaúcha Uma Creixell venceu a categoria feminina do 53° Campeonato Brasileiro de Optmist, realizado em Vitória, no Espírito Santo. Porto-alegrense de 13 anos, ela teve o melhor desempenho entre todas as faixas etárias. A disputa se encerrou nesta terça-feira (14).

O Campeonato Brasileiro de Optmist ocorreu nas dependências do Iate Clube do Espírito Santo, na Praia do Canto. Foram 167 participantes, entre meninos e meninas divididos em Mirim (até 10 anos), Infantil (até 12 anos) e Juvenil (até 15 anos). O Rio Grande do Sul teve 29 representantes.

A competição consistiu em 12 regatas (corridas), de aproximadamente 45 minutos cada. Quem vencia a prova, ganhava um ponto, quem ficava em segundo, dois, e assim por diante. O competidor com menos pontos ao final era considerado vencedor.

Uma Creixell integra a equipe do Veleiros do Sul, sediado na Capital, e teve a melhor pontuação entre as meninas no Juvenil e no geral. Ela ficou na quarta posição geral, na soma das categorias masculina e feminina.

Em entrevista a Zero Hora, logo após a conquista do troféu nacional, Uma afirmou que pretende seguir na vela nos próximos anos.

— Quero participar de campeonatos internacionais. Vou participar da seletiva para o mundial, que ocorre durante o Carnaval em Niterói (Rio de Janeiro). Gosto muito do Optimist porque é divertido velejar. E eu também adoro competir e ganhar — comentou a atleta, que estava em Vitória acompanhada do pai, Gustavo Creixell.

A adolescente também venceu a categoria feminina do campeonato estadual, que ocorreu em novembro do ano passado em Porto Alegre. Com o talento demonstrado, a gaúcha coloca os Jogos Olímpicos no horizonte.

— No futuro, quero ir para a 470 (comprimento da vela em centímetros) e tentar, quem sabe, participar das Olimpíadas — projeta.

O esporte

O optimist é um barco pequeno, para pessoas de 7 a 15 anos. É a porta de entrada para a vela, como destaca o presidente da Associação Brasileira dos Velejadores da Classe Optimist (Optibra), Hans Hutzler.

— A modalidade está para a vela como o kart está para as corridas de carro. Na última Olimpíada, a maioria dos medalhistas havia praticado Optimist. Ou seja, é uma categoria formadora de grandes atletas — afirma.

O dirigente incentiva a participação de crianças e adolescentes na modalidade e cita os benefícios.

— Nesse campeonato, por exemplo, os competidores ficaram duas semanas em contato com a natureza, longe das telas, dos celulares, da televisão. O esporte também tem muito de estratégia, porque você tem que lidar com ventos diferentes, ondas diferentes. As raias são diferentes. É preciso pensar nisso enquanto faz força para movimentar o barco — descreve Hans.