Expectativa é de casa cheia contra o Inter e de grande ano no Guarany de Bagé: "Todos estão empolgados"

Ele é responsável há 30 anos por vender ingressos nas partidas do Guarany. Poucas vezes nessa três décadas, viu tanto ânimo dos torcedores como nos dias que antecedem a partida contra o Inter, às 19h desta quarta-feira (22). A expectativa é que a torcida lote os quatro mil lugares do Estrela D'Alva .

A maquininha que emite entradas funcionará como nunca em 2025. Pela primeira vez em seus 117 anos de vida, o Guarany terá calendário nacional . Na segunda quinzena de fevereiro, será a vez da estreia na Copa do Brasil. Depois do Gauchão, começa a Série D.

— O estádio vai lotar. Os ingressos começaram a vender. Todos estão empolgados. Ficamos animados e agradecidos com o trabalho que estão fazendo no clube — comenta Bocão, responsável também por vender ingressos para as partidas do Bagé, o rival do Guarany, e que trabalhará na copa do Estrela D'Alva na quarta.