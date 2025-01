Azarenka leva susto, mas avança às oitavas em Brisbane; Kasatkina também vence

Número 20 do mundo, Victoria Azarenka sofreu, mas conseguiu confirmar o favoritismo diante da australiana Maya Joint , de apenas 18 anos, nesta quarta-feira (1º), no WTA 500 de Brisbane. A tenista bielorrussa venceu por 6/7 (5/7), 6/2 e 6/4, em uma longa batalha de duas horas e 36 minutos, e avançou às oitavas de final.

Azarenka chegou a estar perdendo o terceiro set por 4/3, mas conseguiu se manter forte psicologicamente para virar o duelo e confirmar a vitória com duas quebras no fim. Sua adversária na próxima fase será a tcheca Marie Bouzková, que despachou Jelena Ostapenko, da Letônia , por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/0) e 6/4.

Com dois títulos em Brisbane (2009 e 2016), Azarenka entrou na partida como a grande favorita, ainda mais por enfrentar uma jovem de apenas 18 anos. No primeiro set, ela forçou o saque, somou quatro aces, mas também permitiu duas quebras, que custaram caro no fim. O jogo foi extremamente equilibrado, principalmente no game final, mas a australiana foi agressiva no tie-break e largou na frente.