Neve dificultou a vida dos ataques, mas deu emoção ao jogo. Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Um jogo que já tinha tudo para ser equilibrado tornou-se ainda mais desafiador por conta da neve que cobriu o gramado do Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Mesmo com o clima desfavorável, o Phiadelphia Eagles contou com grande partida de Saquon Barkley para vencer o Los Angeles Rams por 28 a 22, neste domingo (19).

O resultado colocou a franquia na final da Conferência Nacional (NFC). O adversário será o Washington Commanders, que venceu o Detroit Lions no sábado (18). A decisão do time que vai para o Super Bowl LIX será no próximo domingo (26), às 17h, novamente na Filadélfia.

Os Eagles tiveram a primeira posse de bola e largaram na frente. Hurts achou espaço na defesa e correu 44 jardas para marcar o touchdown. O placar não ficou 7 a 0 porque o kicker errou o chute extra.

A resposta foi rápida. O ataque visitante avançou e Stafford achou Tyler Higbee livre na end zone. O kicker dos Rams fez sua parte e os visitantes assumiram a liderança do jogo.

Os Eagles voltaram a marcar correndo com a bola novamente. Barkley percorreu 62 jardas para deixar o placar em 13 a 7. No início do segundo quarto, a neve começou a cair e o gramado verde foi ficando cada vez mais branco. Os Rams fizeram mais três pontos antes do intervalo.

No retorno do vestiário, a primeira pontuação foi de Los Angeles, novamente com um chute. Na campanha seguinte dos Eagles, uma falta da linha ofensiva impediu o touchdown. O kicker trabalhou bem e colocou a bola entre as traves.

Na reta final do terceiro quarto, a diferença caiu para um ponto. A defesa dos Rams forçou um safety — que é derrubar um jogador adversário na própria end zone — e chegou a 15. Além disso, a posse de bola foi para Los Angeles tentar a virada.

A alegria durou pouco, porque Kyren Williams sofreu um fumble que foi recuperado pela defesa dos Eagles. No retorno de Isaiah Rodgers, Philadelphia ficou no campo de ataque e próximo da end zone. Foram três tentativas de touchdown, sem sucesso. Na quarta chance, uma falta obrigou os Eagles a chutarem um field goal.

A dificuldade de avançar no ataque ficou cada vez maior por conta da neve, que não parava de cair. Stafford foi pressionado e sofreu o fumble. A dificuldade foi a mesma para os Eagles, mas o kicker garantiu mais três no placar, 22 a 15.

Restando quatro minutos, Barkley correu 78 jardas até a end zone e Philadelphia abriu duas posses de diferença. Porém, os Rams não se renderam e marcaram um touchdown com Colby Parkinson, ficando seis pontos atrás.