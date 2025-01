Travis Kelce terminou o jogo com 117 jardas e um touchdown. JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Houston Texans até tentou seguir a cartilha de como vencer o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Porém, não basta aderir os métodos. É preciso ser perfeito durante o jogo todo. Sem essa perfeição, os Chiefs venceram por 23 a 14, neste sábado (18), e avançaram para mais uma final da Conferência Americana (AFC), a sétima seguida da franquia.

O Arrowhead Stadium, em Kansas City, lotado empurrou o time, que esteve longe de ser melhor no jogo. Porém, os Chiefs souberam aproveitar as chances que tiveram. Do camarote, a cantora Taylor Swift viu seu namorado, o tight end Travis Kelce, ser o destaque da partida, com sete recepções, 117 jardas e um touchdown.

Os atuais bicampeões da NFL agora aguardam o vencedor de Buffalo Bills x Baltimore Ravens, que jogam no domingo (19). Independentemente do adversário, a final da AFC será disputada em Kansas City.

O jogo

As primeiras ações de ambos os ataques foram boas, mas terminaram apenas com três pontos no placar para cada lado. A defesa dos Texans conseguiu neutralizar Mahomes e forçou mais um field goal. Porém, a unidade defensiva dos Chiefs também estava fazendo um trabalho exemplar. O duelo foi para o segundo quarto sem touchdowns e com vantagem de Kansas City de 6 a 3.

A primeira grande pontuação foi dos Chiefs, que conseguiram quebrar a marcação adversária com um passe no meio de campo para Travis Kelce, que ganhou 49 jardas. Na porta da end zone, Kareem Hunt correu para anotar o touchdown e deixar o placar em 13 a 3. A resposta não foi a esperada, mas Houston conseguiu colocar mais três pontos antes do intervalo.

No retorno para o segundo tempo, os Texans fizeram uma campanha digna de aplausos. O ataque ficou mais de 10 minutos em campo e conseguiu marcar o touchdown com Joe Mixon correndo. Porém, nem tudo foi perfeito. No ponto extra, o kicker Ka'imi Fairbairn chutou para fora e deixou os Chiefs com um ponto na frente.

Errar contra Kansas City nunca é uma opção. Na campanha seguinte, Mahomes mostrou mais uma vez o motivo pelo qual é considerado o melhor jogador da NFL. Ele conduziu o ataque com boas jogadas e lançou para o touchdown de Kelce. A jogada foi diferenciada, pois, mesmo com o contato do defensor, ele conseguiu fazer o passe.

A partida entrou no último período com vantagem de oito pontos para os Chiefs. Houston não conseguiu repetir a boa campanha anterior, parando na defesa de Kansas City. Os mandantes também não conseguiram chegar ao touchdown, mas mataram a partida com um chute para deixar o jogo em duas posses de bola.

Na bacia das almas, os Texans buscaram um milagre. Porém, C.J. Stroud não teve paz. Ao todo, ele foi derrubado oito vezes pela defesa adversária e deixou o campo mancando. Fairbairn ainda teve uma chance de diminuir a desvantagem, mas o chute foi bloqueado. No fim, o kicker de Houston deixou sete pontos para trás, que poderia ter feito a diferença.