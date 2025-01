Ataque de Washington foi liderado por Jayden Daniels (D), que recolocou a franquia em uma final de conferência. Nic Antaya / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O grande favorito a chegar ao Super Bowl LIX pela Conferência Nacional (NFC) caiu. A queda foi inesperada e em uma partida de 76 pontos. Jogando no Ford Field, em Detroit, o Washington Commanders venceu os Lions por 45 a 31, com uma bela atuação do quarterback Jayden Daniels.

O passador de 24 anos vem fazendo história em sua primeira temporada na NFL. Com 299 jardas passadas, dois touchdowns e mais 52 jardas terrestres, ele colocou a franquia de Washington de volta em uma final da NFC, após 33 anos. A última vez foi na temporada 1991/1992, justamente contra os Lions, com vitória por 41 a 10.

Os Commanders aguardam o vencedor do duelo entre Eagles x Rams, que entram em campo no domingo, às 17h. Independente do adversário, Washington jogará fora de casa.

Primeiro tempo de 52 pontos

A primeira pontuação não saiu em nenhuma das campanhas iniciais. Os Lions então usaram Jahmyr Gibbs na segunda tentativa. Ele foi o responsável pelos principais avanços e por marcar o primeiro touchdown da partida. Os Commanders, não ficaram para trás e colocaram três pontos no placar com um field goal. Depois, a defesa apareceu forçando um fumble em cima de Goff e recuperou a bola.

Em uma boa campanha de Daniels, Washington assumiu a liderança. Brian Robinson Jr. correu e entrou na end zone. A felicidade, entretanto não durou muito. Goff se redimiu do erro e acertou bons passes. Perto da zona de pontuação, o quarterback lançou para Sam Laporta, que fez uma linda recepção.

Não demorou muito para os Commanders marcarem novamente. Daniels fez um passe curto para Terry McLaurin, e o recebedor ganhou 59 jardas, terminando a jogada com o touchdown. A situação ficou ainda melhor para os Commanders quando Goff lançou uma interceptação.

Quan Martin pegou a bola e percorreu 40 jardas para marcar mais um touchdown. E o primeiro tempo ainda teve tempo para mais pontos. Os Lions não se abalaram e marcaram com Jemeson Williams, que correu 61 jardas para diminuir para 24 a 21.

Porém, ainda antes do intervalo, a diferença voltou a ser de 10 pontos. Daniels colocou o time no campo de ataque com um passe de 37 jardas e depois conectou outro para Zach Ertz marcar o touchdown. Antes das equipes irem ao vestiário, Goff cometeu o terceiro erro. Ele buscou um passe em profundidade, mas foi interceptado por Mike Sainristil.

Segunda etapa decisiva

As defesas voltaram mais ligadas para o segundo tempo. Os Lions forçaram o primeiro punt da partida e os Commanders iam fazer o mesmo. No entanto, a arbitragem marcou uma falta inexistente, o que manteve o ataque de Detroit em campo. Gibbs foi acionado mais uma vez e entrou na end zone para deixar o placar em 31 a 28.

Os Commanders voltaram ao ataque com a missão de abrir novamente a vantagem. Além disso, o time utilizou mais corridas na sua estratégia para queimar tempo no relógio. Após mais de oito minutos de campanha, Washington cumpriu a missão e anotou o touchdown, novamente com uma corrida de Robinson Jr.

Na tentativa de buscar algo diferente, os Lions fizeram uma jogada em que o wide receiver passou a bola. Porém, o lançamento de Jameson Williams foi ruim e Sainristil conseguiu a segunda interceptação na partida.

A confirmação da vitória veio em mais uma boa campanha dos Commanders. Jeremy McNichols foi utilizado nas jardas finais e conseguiu o touchdown, para abrir 17 pontos de vantagem. Os Lions ainda colocaram mais três pontos no placar, deixando a desvantagem em duas posses de bola.