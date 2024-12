Sul-Americana conta com alguns clubes tradicionais classificados.

Os times do Brasil entram direto na fase de grupos , assim como os times que vierem da Argentina, que também contará com seis postulantes ao título.

Os outros oito países terão quatro representantes cada, sendo que dois por nacionalidade disputarão a fase prévia do torneio — semelhante a pré-Libertadores.

Times brasileiros classificados para Sul-Americana 2025

O Brasil tem seis vagas no torneio, todas já preenchidas. Confira os classificados:

Clubes da Sul-Americana 2025 por país

Uruguai

Paraguai

Equador

Chile

Peru

Venezuela

Argentina

Seis vagas no total, nenhuma definida até o momento .

Colômbia

Quatro vagas no total, nenhuma definida até o momento .

Bolívia

Quatro vagas no total, nenhuma definida até o momento .

