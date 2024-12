A derrota do Botafogo para o Pachuca passou pelos pés de dois jogadores: Salomón Rondón e Oussama Idrissi . Os atacantes marcaram gols na eliminação do clube carioca na Copa Intercontinental da Fifa.

Quem é Salomón Rondón?

Com uma carreira internacional de destaque, Rondón, 35 anos, acumula 26 gols em 45 jogos pelo Pachuca , contando com este duelo na Copa Intercontinental.

Sua jornada no futebol começou no Aragua, da Venezuela, em 2006, passando por clubes da Europa e da América Latina, como Las Palmas e Málaga, na Espanha; Rubin Kazan, Zenit e CSKA, na Rússia; West Bromwich, Newcastle e Everton, na Inglaterra; e River Plate, na Argentina.

Com 200 gols em 572 partidas por clubes, o atleta é também o maior artilheiro da seleção venezuelana, com 45 bolas na rede em 110 jogos.



No Pachuca, Rondón se destaca não só pela artilharia, mas pela sua contribuição no jogo aéreo e na construção dos lances, colaborando com os laterais Carlos Sánchez e Bryan González.