Imprensa internacional põe Botafogo no 'grupo da morte' e destaca Flamengo e Palmeiras, de Abel

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo teve destaque na imprensa internacional após o sorteio do Mundial de Clubes. O jornal "Marca", por exemplo, colocou o Atlético de Madrid no "grupo da morte", justamente por estar ao lado do clube carioca e do Paris Saint-Germain. O outro representante é o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, o país sede.

O "As" também citou o Botafogo em suas publicações e exaltou o fato do clube ter vencido recentemente a Copa Libertadores. O time carioca vem sendo tratado na imprensa como o time brasileiro com mais chances de surpreender na competição.

Já o "The Sun" tratou o Flamengo como o "gigante brasileiro" ao analisar o grupo do Chelsea. O tabloide também apontou o zagueiro David Luz como um dos destaques do clube rubro-negro. No entanto, o jogador vem sendo apenas a quarta opção do sistema defensivo do time, atrás também de Léo Pereira, Fabrício Bruno e Léo Ortiz.

David Luiz teve uma longa passagem pelo Chelsea, com 248 jogos e 18 gols. Ele, inclusive, esteve no time que acabou perdendo a final do Mundial de Clubes para o Corinthians. Também estão no Grupo D: León, do México, e Espérance de Tunis, da Tunísia.

Já a imprensa portuguesa exaltou o nome de Abel Ferreira. No portal "O Jogo", o nome do Palmeiras chegou a ser ignorado. Ao falarem sobre o grupo do Porto, destacaram o nome do treinador português e de Lionel Messi, do Inter Miami. Só o Al Ahly, do Egito, foi citado.

O Palmeiras, inclusive, se empolgou com a participação no Mundial, que será realizado entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025. Nas redes sociais, o time alviverde foi seguido pelo Porto e exibiu o momento no "X", o antigo Twitter. O clube português entrou na brincadeira e comentou na publicação.

Além de Palmeiras, Flamengo e Botafogo, o Fluminense também estará no Mundial e caiu no grupo considerado mais fraco, com Borussia Dortmund, da Alemanha, Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.