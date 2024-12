Guardiola culpa calendário por má fase do Manchester City e pede reforços

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, acredita que precisará de um elenco mais robusto para lidar com o calendário de jogos cada vez maior do futebol. Acostumado a trabalhar com estrelas de primeira linha e de ter total controle dos elencos que comanda, o treinador vem sofrendo com a série de lesões no elenco e com os resultados ruins da equipe inglesa, justamente na temporada em que a Uefa inchou a fase de grupos da Liga dos Campeões e a Fifa incluiu um extenso Mundial de Clubes.