Deportivo Alavés demite treinador e contrata argentino Eduardo Coudet

O Deportivo Alavés anunciou nesta segunda-feira (2) a contratação do técnico argentino Eduardo Coudet para o comando da equipe, após a destituição de Luis García Plaza horas antes.

"O Deportivo Alavés chegou a um acordo para a contratação de Eduardo Coudet como novo treinador da equipe principal", escreveu o clube do País Basco em comunicado.

"O técnico argentino, com quase 80 jogos de experiência em LaLiga, assina com o conjunto 'babazorro' até o final da presente campanha, com chance de prolongar seu vínculo por mais uma temporada em função dos objetivos", detalha o texto.