Confira outras polêmicas envolvendo Luiz Henrique, atacante do Botafogo

Campeão da Libertadores com o Botafogo no último final de semana, Luiz Henrique teve um ano polêmico. Se dentro de campo ele se consagrou como um dos jogadores mais importantes do time carioca, fora das quatro linhas sua vida teve altos e baixos.

Antes da final contra o Atlético-MG, o atacante foi vítima de uma tentativa de extorsão com um suposto vazamento de imagens intimas. A mulher chegou a pedir R$ 20 mil para não expor o jogador. Confira outras polêmicas envolvendo o jogador:

Apostas

Ainda em 2023, foi acusado de participar de um esquema de manipulação de cartões amarelos em jogos de futebol, quando ainda defendia o Bétis, da Espanha.

O nome dele apareceu quando uma investigação da empresa Sportsradar indicou um número incomum de apostas em cartões amarelos para o atacante e também para Lucas Paquetá, do West Ham.

O jogador negou todas as acusações.

— Não tem nada a ver isso. Acho que querem apagar o meu brilho. Eu sei que não vão conseguir. Eu sei que Deus tá comigo, minha família está comigo e nada disso aconteceu — disse o atacante em outubro deste ano.

Treta com o Atlético-MG

Antes mesmo de entrarem em campo na final da Libertadores, Botafogo e Galo protagonizaram cenas quentes em jogo do Brasileirão. Tudo teria começado com uma fala de Luiz Henrique para o goleiro reserva do Atlético-MG.

O atacante teria falado a seguinte frase:

"O seu time é uma m****".

A declaração irritou o centroavante Hulk, que esperou o fim do jogo para falar ao técnico Artur Jorge, do Botafogo.

— Primeiro, ele tem cinco jogos na seleção, ele acha que é craque. Ele não ganhou porra nenhuma, ele falou no intervalo do jogo. Eu passei sete anos na seleção e tenho humildade. Ele tem que correr para caramba.

Posteriormente, Luiz Henrique e Hulk se desculparam e reconheceram um a qualidade do outro.

Só que futebol sem corneta, não é futebol. Após a conquista da Libertadores, em uma live no Instagram, o camisa 7 do Botafogo aparece celebrando junto de seus companheiros.

“Dança, dança, dança a dança da bundinha! No Monumental, o Galo virou Galinha”, cantavam os botafoguenses, em referência ao palco da decisão.

Luiz Henrique também apareceu com uma galinha de plástico durante a comemoração.

Traição?

O atacante do Botafogo também foi acusado de trair sua ex-mulher. Ele teria levado sua suposta amante para um jogo da seleção brasileira em setembro contra o Equador, em Curitiba. Enquanto isso, sua ex-mulher estava no Rio de Janeiro com a filha do casal.

Na verdade, ele estava em processo de divórcio com a ex-mulher e, posteriormente, assumiu seu relacionamento com a namorada que viajou para Curitiba. Em novembro, o atacante anunciou que pediu a modelo em casamento.