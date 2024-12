"Seleção local" do Uruguai, novidade de Marcelo Bielsa, está no caminho do Grêmio

Confronto será realizado no Estádio Atilio Paiva, em Rivera. Daniel Badra / Especial

O time sub-20 do Grêmio, que está se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem amistoso marcado para esta quinta-feira (5), às 21h, no Estádio Atilio Paiva, em Rivera, contra a chamada "Seleção local" do Uruguai.

Esta é uma novidade de Marcelo Bielsa, técnico da seleção principal do Uruguai, com a Associação Uruguaia de Futebol. Será o terceiro amistoso deste time, que empatou neste ano com a Costa Rica e a Guatemala.

A seleção local só permite a convocação de jogadores que atuam no país. Não é uma seleção sub-20, pois jogadores acima desta idade também podem ser chamados. O objetivo é gerar recursos para a associação local e clubes, e colocar jogadores de equipes pequenas na vitrine. Depois dos dois primeiros amistosos, quatro atletas foram negociados.

O técnico é Diego Pérez, e o principal nome chamado para enfrentar o Grêmio é Juan Cruz de los Santos, campeão mundial sub-20, que atua no River Plate de Montevidéu. No mais, jogadores de clubes como Boston River, Montevidéu City Torque, Plaza Colonia, Deportivo Maldonado, Miramar Missiones e Cerro Largo foram convocados. A convocação não conta com nenhum jogador do Peñarol e Nacional.

A lista dos nomes dos atletas sub-20 que o Grêmio deve levar para Rivera deverá ser confirmada nesta terça-feira (3).