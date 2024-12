Como os gols de Arsenal e Botafogo podem servir de exemplo para a dupla Gre-Nal

Jogadas ensaiadas do Arsenal têm sido decisivas. Adrian Dennis / AFP

A vitória sobre o Manchester United por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (4), que manteve o Arsenal na caça ao líder Liverpool no Campeonato Inglês, foi mais uma prova da eficiência das bolas paradas do time londrino. À noite, o Botafogo venceu o Inter também com um gol de escanteio bem ensaiado no Beira-Rio.

No caso inglês, os dois gols tiveram origem em escanteios, em jogadas que são trabalhadas por um treinador específico. O técnico espanhol Mikel Arteta conta em sua comissão com um treinador para trabalhar apenas as jogadas de bolas paradas ofensivas. Ele é Nicolas Jover, ex-integrante da comissão técnica de Pep Guardiola no Manchester City.

A eficiência do trabalho de Jover aparece nos números. Desde a temporada 2023/24, o Arsenal já marcou 30 gols com origem nas bolas paradas em escanteios ou faltas. A estatística não conta com lances de pênaltis. Nenhum outro clube inglês possui números melhores no período.

Como funciona

Em primeiro lugar, se destaca na forma de atacar nas bolas paradas do Arsenal e variação das jogadas. A equipe a cada jogo apresenta novidades na movimentação, o que dificulta para os adversários marcarem. Outro ponto consiste na forma como os jogadores se posicionam antes da batida. Normalmente, os homens do Arsenal se colocam todos próximos um dos outros e fora da zona do gol.

Posicionamento do Arsenal antes da batida do escanteio em segundo gol sobre o United. Reprodução / Twitter / Arsenal

A movimentação acontece após a batida, o que ajuda a surpreender os defensores rivais.

Após a batida de Saka, jogadores do Arsenal já estão em seus posicionamentos combinados. Reprodução / Twitter / Arsenal

Exemplo do campeão da América

Campeão da Libertadores e líder do Brasileirão a uma rodada do fim do campeonato, o Botafogo também tem um profissional que se dedida apenas às bolas paradas. O nome dele é João Cardoso, trazido para o Brasil pelo técnico Artur Jorge.

O gol contra o Inter mostrou bem a forma de trabalhar de Cardoso. No lance, o Botafogo inicialmente tem uma batida curta, o que chama atenção de Bruno Tabata, o jogador colorado que costuma ser o responsável por marcar os rebotes. Sem Tabata ali, Savarino fica completamente sozinho para receber o lançamento de Thiago Almada.