COB anuncia Zé Roberto como vencedor do Troféu Adhemar Ferreira da Silva

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quinta-feira que José Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, é o vencedor do Troféu Adhemar Ferreira da Silva deste ano. Ele receberá o prêmio durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico (PBO), na próxima quarta, no Rio de Janeiro.

De acordo com a definição do COB, o Troféu Adhemar Ferreira da Silva "é destinado a personalidades do esporte que representam os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo, como ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo".

Zé Roberto é um dos maiores vencedores do esporte nacional, responsável por levar as seleções de vôlei a cinco medalhas olímpicas. É o único brasileiro tricampeão olímpico, embora nunca tenha sido premiado com medalhas em razão das regras dos Jogos Olímpicos, que premiam apenas os jogadores.

No comando da seleção masculina, ele comandou a equipe na conquista do seu primeiro ouro olímpico nos Jogos de Barcelona-1992. Na equipe feminina, esteve à frente da seleção nos títulos das Olimpíadas de Pequim-2008 e Londres-2012. Ainda pela seleção feminina, tem uma prata (Tóquio, em 2021) e bronze (Paris-224).

"O resultado não pode ser construído a qualquer custo, mas pelo que você batalhou, por todo o sacrifício que realizou. Minha vida toda foi assim. Eu acredito muito no espírito olímpico. Os valores de família, os valores que meu pai me ensinou, os valores que levo como legado do Bebeto, do Jorjão (Jorge Barros), do Paulo Márcio, são valores que eu tento passar que são importantes", disse Zé Roberto, de 70 anos.

Somente na seleção feminina, o treinador já tem uma história de 21 anos. "A cada ciclo existe uma geração diferente, mas o que eu acredito que a gente tem feito bem é a filosofia não mudar. A ideia do quanto é importante estar entre as melhores do mundo, participar dos Jogos, uma medalha de ouro, quanto é importante representar 220 milhões de brasileiros. É como se fosse uma família em que os pais tentam transferir valores. Esses são os valores da nossa seleção, que a gente tem conservado durante anos."

Confira a lista dos vencedores do Troféu Adhemar Ferreira da Silva:

2001 - Nelson Prudêncio - Atletismo

2002 - João Gonçalves Filho - Natação e Polo Aquático

2003 - Amaury Antonio Passos - Basquete

2004 - Maria Lenk - Natação

2005 - Agberto Guimarães - Atletismo

2006 - Aída dos Santos - Atletismo

2007 - André Gustavo Richer - Remo

2008 - João Havelange - Natação e Polo Aquático

2009 - Joaquim Cruz - Atletismo

2010 - Eder Jofre - Boxe

2011 - Bernard Rajzman - Vôlei

2012 - Hortência - Basquete

2013 - Torben Grael - Vela

2014 - Vanderlei Cordeiro de Lima - Atletismo

2015 - Gustavo Kuerten - Tênis

2016 - Bernardinho - Vôlei

2017 - Lars Grael - Vela

2018 - Jackie Silva - Vôlei de Praia

2019 - Oscar Schmidt - Basquete

2021 - Janeth Arcain - Basquete

2022 - Daiane dos Santos - Ginástica Artística

2023 - Chiaki Ishii - Judô